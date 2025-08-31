Auto überschlägt sich - A5 teils gesperrt

Nach einem Unfall ist die Autobahn 5 bei Freiburg in Richtung Karlsruhe teilweise gesperrt. Der Verkehr wird an der Unfallstelle etwa einen Kilometer nach der Anschlussstelle Freiburg-Süd vorbeigeleitet, wie die Polizei mitteilte. Ein 72 Jahre alter Mann kam aus zunächst ungeklärter Ursache mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb im Graben liegen. Rettungskräfte brachten ihn verletzt ins Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Autofahrer laut Polizei nicht schwer verletzt.

Der Wagen wurde den Angaben zufolge vollständig demoliert und musste abgeschleppt werden. Die A5 war in Richtung Karlsruhe zunächst für 45 Minuten voll gesperrt.