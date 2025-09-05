Logo all-in.de
Umstrittene Diskussion: Streitgespräch Palmers mit AfD gestört - Polizei greift ein

Buhrufe, Sirenen, Trillerpfeifen: In Tübingen eskaliert das Streitgespräch zwischen OB Palmer und der AfD gleich zu Beginn.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Auch Tübingens OB Boris Palmer war bei der Demonstration dabei.
    Auch Tübingens OB Boris Palmer war bei der Demonstration dabei. Foto: Christoph Schmidt/dpa

    Das Streitgespräch zwischen Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) und AfD-Landeschef Markus Frohnmaier ist zu Beginn massiv von Demonstranten gestört worden. Beim ersten Redebeitrag Frohnmaiers gab es laut Buhrufe und Sprechchöre, außerdem schrillten Sirenen und Trillerpfeifen.

    Die Polizei führte zahlreiche Störer aus der Halle - und sprach Platzverweise aus, wie sie auf X mitteilte. Oberbürgermeister Palmer begründete den Ausschluss der Störer mit dem Hausrecht, das er als Oberbürgermeister habe. «Ich habe die Polizei gebeten, diejenigen, die nicht zulassen wollen, dass ein Meinungsaustausch stattfindet, friedlich zu bitten, den Saal zu verlassen», sagte Palmer auf der Bühne.

    Hinter großen Transparenten versammelten sich Teile der Demonstanten.
    Hinter großen Transparenten versammelten sich Teile der Demonstanten. Foto: Christoph Schmidt/dpa
