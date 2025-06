Teenie-Chaos im Ländle: Über diese ZDF-Serie spricht aktuell ganz Oberschwaben

Auf ZDFneo läuft seit dem 3. Juni die TV-Serie „Tschappel“. Dort werden die Höhen und Tiefen des Teenager-Lebens im oberschwäbischen Zußdorf thematisiert. Seither ist die Serie im Ländle in aller Munde. Das zeigte sich auch auf der Premierenfeier.

Potenzieller Serienhit aus dem Landkreis Ravensburg

Nach Angaben des Produktionsteams war es in Zußdorf vermutlich das erste Mal, dass der rote Teppich ausgerollt wurde. Dass der 1000-Einwohner-Ort Schauplatz der Serie wurde, ist alerdings kein Zufall. Denn einer der Produzenten der Serie, Marius Beck, stammt aus dem Ort. Das Dorf gehört zu Wilhelmsdorf und liegt im Landkreis Ravensburg. Die Serie „Tschappel“ beweist: Auch in kleinen Orten kann es turbulent zugehen.

Das ist die Story von „Tschappel“

„Tschappel“ ist die schwäbische Bezeichnung für einen Tollpatsch. Und genau das ist Carlo Brenner. Der 18-Jährige aus Hintervorderbach hat gerade den Oldtimer seines Vaters geschrottet. Und nun muss er in der Gastwirtschaft seiner Eltern aushelfen, um den Schaden zu begleichen. Dabei würde Carlo viel lieber seinen Schwarm Pia zu einem „Work and Travel“ nach Australien begleiten. Mit seinen Freunden „BlaBla“ und Aydin versucht Carlo, aus dem einengenden Dorfleben auszubrechen - was zu allerhand Chaos in seinem Heimatort führt.

Pressestimmen zur die Serie „Tschappel“

„Tschappel“ ist die erste Produktion der Firma LAX Entertainment, die mit dem Münchner Produktionsstudio „Apollonia Film“ die Serie auf die Beine gestellt hat. Hauptdarsteller Jeremias Meyer hat für die Serie angeblich extra Schwäbisch gelernt, um das Leben im Ländle so authentisch wie möglich darzustellen. Die Authentizität der Serie wurde auch in der Presse gelobt.

„Tschappel“ wird als temporeich und originell beschrieben und hat offenbar auch schon einen Einfluss auf die schwäbische Bevölkerung. So soll laut Schwäbischer Zeitung der „Melkgruß“ in der Serie schon in Bierzelten aufgegriffen worden sein.

Staffelfinale von „Tschappel“ wird Dienstag ausgestrahlt

Die erste Staffel „Tschappel“ startete am 3. Juni auf ZDFneo. Alle Folgen liefen jeweils im Doppelpack am Dienstag ab 21.45 Uhr. Die acht Folgen sind jeweils knapp eine halbe Stunde lang und können auch auf der ZDF-Mediathek abgerufen werden.