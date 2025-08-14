Logo all-in.de
Tübingen: Autofahrerin fährt mit hoher Drehzahl – Motorraum brennt

Tübingen

Autofahrerin fährt mit hoher Drehzahl – Motorraum brennt

Während der Fahrt zieht eine 68-Jährige in Tübingen die Handbremse und fährt mit hoher Drehzahl. An einer Ampel brennt es dann plötzlich. Die Frau wird gerettet, aber reagiert aggressiv.
Von dpa
    Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. (Symbolbild)
    Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Eine Autofahrerin ist in Tübingen mit so hoher Drehzahl gefahren, dass ihr Auto Feuer fing. Die laut Polizei «erheblich betrunkene» Frau hatte während der Fahrt die Handbremse gezogen, wie es in einer Mitteilung hieß. Der Motorraum fing an einer Ampel Feuer. Zeugen konnten die 68-Jährige aus dem Wagen ziehen. Die Feuerwehr löschte den Brand.

    Gegenüber der Polizei verweigerte die Seniorin einen Alkoholtest und wurde den Angaben zufolge äußerst aggressiv. Sie habe Polizisten mit Schlägen und Tritten angegriffen, hieß es. Nach einer Blutentnahme kam sie aufgrund ihres Ausnahmezustands in eine psychiatrische Einrichtung. Ihr Führerschein wurde nach dem Vorfall am Mittwoch einbehalten.

