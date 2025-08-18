Volltrunkene Mutter verursacht Unfall - drei Kinder im Auto

Mit ihren drei minderjährigen Kindern im Auto und fast vier Promille im Blut hat eine Frau in Kämpfelbach (Enzkreis) einen Unfall verursacht. Die 36-Jährige sei mit ihrem Wagen auf einem Supermarkt-Parkplatz gefahren, teilte die Polizei mit. Dort sei sie mit dem Auto einer anderen Frau kollidiert.

Bei der anschließenden Polizeikontrolle zeigte ein Alkoholvortest bei der 36-Jährigen einen Wert von 3,88 Promille an. Die Kinder wurden daraufhin zu einer Verwandten gebracht. Die Frau musste sowohl Führerschein als auch eine Blutprobe abgeben. Das Jugendamt sowie die Führerscheinstelle wurden von der Polizei informiert.