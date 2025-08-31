Werder-Talent Opitz wechselt zum Karlsruher SC

Fußball-Bundesligist Werder Bremen leiht den Mittelfeldspieler Leon Opitz für eine Saison an den Karlsruher SC aus. Im nächsten Jahr kann der Zweitliga-Club den 20 Jahre alten Allrounder dann per Kaufoption fest verpflichten. «Die Leihe mit Kaufoption gibt uns die Möglichkeit, ihn bestmöglich in unser Team zu integrieren und gleichzeitig eine langfristige Perspektive zu eröffnen», sagte Mario Eggimann, Geschäftsführer Sport der Karlsruher.

«Wir sind überzeugt, dass diese Leihe für Leon der richtige Schritt ist, um in seiner Entwicklung weiter voranzukommen. In Karlsruhe soll er in dieser Saison auf hohem Niveau Spielzeit sammeln, die wir ihm bei uns derzeit nicht in diesem Umfang in Aussicht stellen können», sagte Werders Profifußball-Leiter Peter Niemeyer über den früheren Junioren-Nationalspieler.