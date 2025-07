Hoffenheim verleiht Abwehrspieler Szalai

Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim verleiht den einstigen Millionentransfer Attila Szalai in die Türkei. Der 27 Jahre alte Ungar soll für eine Saison beim türkischen Erstligisten Kasimpasa SK auflaufen, wie die TSG mitteilte.

«Aufgrund der Konkurrenzsituation im Kader können wir Attila nach wie vor keine Spielzeit garantieren. Aus diesem Grund ist eine erneute Leihe in die Türkei die beste Lösung für alle Beteiligten», sagte Sportchef Andreas Schicker.

«Sportliche Situation nicht verändert»

Szalai war vor zwei Jahren für einen zweistelligen Millionenbetrag zur TSG gewechselt. Hoffenheim hat den ungarischen Verteidiger in diesem Zeitraum bereits an den SC Freiburg sowie an Standard Lüttich verliehen. Bei der TSG scheint er aktuell keine Perspektive zu haben.

«Wir haben mit Attila und seinem Berater sehr vertrauensvolle und ausführliche Gespräche geführt, in denen wir gemeinsam offen und ehrlich festgestellt haben, dass sich seine sportliche Situation hier in Hoffenheim nicht verändert hat», fügte Schicker an.