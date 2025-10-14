Fußgängerin von Bus erfasst und getötet

Eine Fußgängerin ist im Schwarzwald von einem Bus erfasst und getötet worden. Die 62-Jährige ist aus bislang ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn in Bad Herrenalb (Landkreis Calw) gestürzt, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin kam es zum Unfall mit dem heranfahrenden Linienbus.

Keine Fahrgäste an Bord

In dem Bus befand sich lediglich der 52 Jahre alte Fahrer. Fahrgäste waren nicht an Bord. Die 62-Jährige starb noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen.