Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Tödlicher Unfall: Fußgängerin von Bus erfasst und getötet

Tödlicher Unfall

Fußgängerin von Bus erfasst und getötet

Eine Fußgängerin stürzt auf die Straße. Dann fährt ein Bus heran. Es kommt zu einem tragischen Zusammenstoß.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Bus erfasste die gestürzte Frau. (Symbolbild)
    Der Bus erfasste die gestürzte Frau. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Eine Fußgängerin ist im Schwarzwald von einem Bus erfasst und getötet worden. Die 62-Jährige ist aus bislang ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn in Bad Herrenalb (Landkreis Calw) gestürzt, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin kam es zum Unfall mit dem heranfahrenden Linienbus.

    Keine Fahrgäste an Bord

    In dem Bus befand sich lediglich der 52 Jahre alte Fahrer. Fahrgäste waren nicht an Bord. Die 62-Jährige starb noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden