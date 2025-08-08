Katzenbabys in Tasche vor Einkaufsmarkt ausgesetzt

Zwei Katzenbabys sind vor einem Einkaufsmarkt in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) ausgesetzt worden. Ein Mann ließ die Kätzchen ersten Ermittlungen zufolge in einer Tasche an einer Zugangsrampe stehen und flüchtete dann mit dem Fahrrad, wie die Polizei mitteilte. Erst Stunden später habe sich ein Zeuge bei den Beamten gemeldet. Zu dem Zeitpunkt seien die Tiere schon vor dem Markt herumgelaufen.

Die Katzen kamen demnach in ein Tierheim. Die Polizei sucht nun nach dem bislang unbekannten Täter.