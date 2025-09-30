Mädchen findet ausgesetzte Kaninchen - Polizei ermittelt

Nach dem Fund von drei Kaninchen in Rastatt ermittelt die Polizei wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Ihren Angaben nach hat eine Jugendliche auf ihrem Schulweg die drei ausgesetzten Tiere in einem Umzugskarton an einem Wirtschaftsweg entdeckt. Laut Polizei handelt es sich um sogenannte Löwenkopfkaninchen mit langem Fell an Kopf und Hals. Die beiden Weibchen und das Männchen wurden in ein Tierheim gebracht.

Kaninchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rastatt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis