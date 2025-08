Feuerwehr rettet Chamäleon aus Baum

Feuerwehrleute haben ein Chamäleon aus einem Baum in einem Konstanzer Wohngebiet gerettet. Mit einer Drehleiter gelangten die Helfer zu dem Tier in rund 15 Metern Höhe und brachten es sicher zurück auf den Boden, wie die Feuerwehr mitteilte. Das exotische Tier sei zur weiteren Versorgung in die biologische Lehrsammlung der Universität Konstanz gebracht worden.

Anwohner haben das in dem Baum gut getarnte Chamäleon durch einen «glücklichen Zufall» aus dem Treppenhaus ihres Wohnhauses entdeckt, erklärte Feuerwehrsprecher, Fabian Daltoe. Er geht davon aus, dass das Tier irgendwo ausgebüxt ist, und hofft, dass sich nun die Besitzer finden werden.

Nach der geglückten Rettungsaktion halten die beiden Einsatzkräfte Robert Hofberger (l) und Philipp Romer das Tier in den Händen. Foto: -/Feuerwehr Konstanz/dpa