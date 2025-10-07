Schwarzwaldbahn nach Brand teils wieder in Betrieb

Nach der Teilsperrung der Schwarzwaldbahn ist der Zugverkehr zwischen Offenburg und Haslach (Ortenaukreis) wieder freigegeben worden. Der Bahnhof in Gengenbach hingegen ist weiterhin bis voraussichtlich Mittwoch gesperrt, wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte. Züge fahren zwar langsam durch, halten aber nicht.

Ausgelöst wurde die Sperrung durch den Brand eines früheren Mühlengebäudes in Gengenbach am Sonntag. Der dabei entstandene Schaden wird auf mindestens eine Million Euro geschätzt, wie die Polizei mitteilte. Eine Brandstiftung wurde ersten Erkenntnissen zufolge ausgeschlossen, die genaue Brandursache sollte jedoch noch ermittelt werden.