Gruppe schlägt 15-Jährigen zusammen

Die Polizei hat fünf Verdächtige festgenommen, die einen 15-Jährigen in Stuttgart zusammengeschlagen haben sollen. Das Opfer wurde schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Zwei 15-jährige Syrer, zwei 16-jährige Syrer und ein 17-jähriger Südsudanese befinden sich seit Ende August in Haft. Ihnen wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Eine 16-jährige Deutsch-Irakerin sei ebenfalls festgenommen worden, kam aber wieder frei. Insgesamt seien neun Menschen tatverdächtig.

Die Gruppe soll den 15-Jährigen, der sich auf dem Nachhauseweg befand, angesprochen und dann angegriffen haben. Sie brachten das Opfer zu Boden und traten und schlugen auf es ein. Erst als Zeugen aufmerksam wurden, ließen die Verdächtigen ab und flüchteten.

Sowohl bei den Festnahmen Ende August als auch Anfang September wurden Durchsuchungen durchgeführt. Dabei sei Beweismaterial sichergestellt worden.