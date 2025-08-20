Tier verursacht Stromausfall im Allgäu

Tausende Menschen haben in den Urlaubsorten Argenbühl sowie Isny und Leutkirch im Allgäu für rund eine Stunde ohne Strom auskommen müssen. Als Grund gab der Energieversorger Netze BW einen Kurzschluss verursacht durch ein Tier an. Laut dem Netzbetreiber ist die Störung inzwischen behoben. Der Stromausfall begann um 8.15 Uhr und war um 9.36 beendet, wie eine Sprecherin mitteilte.

