Stau nach Unfall zwischen Auto und Lastwagen auf B31

Auf der Bundesstraße 31 am Bodensee müssen sich Autofahrer wegen einer Vollsperrung auf Beeinträchtigungen im Verkehr einstellen. Nach Angaben der Polizei gab es bei Hagnau am Nachmittag einen Unfall zwischen einem Auto und einem Lastwagen.

Derzeit seien Rettungskräfte im Einsatz. Ein Rettungshubschrauber habe den Autofahrer in eine Klinik geflogen. Nach ersten Informationen der Polizei fuhr der Fahrer vom Fahrbahnrand an, verlor wohl die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte seitlich mit dem Lastwagen.

Die B31 ist laut einer Polizeisprecherin in beide Richtungen zwischen Immenstaad am Bodensee und Stetten gesperrt worden. Ein Polizeisprecher riet Autofahrern den Bereich weiträumig zu umfahren und die Strecke zu meiden. Demnach waren Nebenstrecken am späten Nachmittag überlastet und auf der Umleitungsstrecke stockte es wegen mehrerer Lastwagen.