Stadtbahn Stuttgart: Auto fährt 100 Meter auf Gleisen - Bahn touchiert Fahrzeug

Auto fährt 100 Meter auf Gleisen - Bahn touchiert Fahrzeug

Eine Frau verpasst die Ausfahrt. Plötzlich fährt sie auf den Gleisen und eine Stadtbahn nähert sich.
Von dpa
    Die Frau ist mit ihrem Auto falsch abgebogen. (Symbolbild)
    Die Frau ist mit ihrem Auto falsch abgebogen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Glück im Unglück für eine Frau in Stuttgart: Die 34-Jährige ist mit ihrem Auto 100 Meter auf den Gleisen der Stadtbahn gefahren, nachdem sie die Ausfahrt verpasst hatte. Die heranfahrende U13 bremste noch rechtzeitig und touchierte das Auto nur leicht, wie die Polizei mitteilte. Die Frau habe vermutlich unter Alkoholeinfluss gestanden.

    Die Frau wurde demnach nicht verletzt und es entstand nur ein geringer Sachschaden. Während der Räumung wurden die Schienen gesperrt, sind aber wieder frei.

