Wie macht man Kindern eine Freude? Man geht mit ihnen auf den Spielplatz! Ob Klettergerüst, Schaukel oder sogar Trampolin: das sind die coolsten Spielplätze für Kinder in Ravensburg und in der Nähe:

Das sind die schönsten Spielplätze in Ravensburg

Spielplatz Angelo

Spielplatz Höllplatte

Kinderspielplatz ZFP

Trampolin-Spielplatz

Spielplatz Ludwig-Erlanger Anlage am Sonnenbüchel

Spielplatz und Badminton Park

Der Spielplatz Angelo in Ravensburg

An der Ecke Blumenweg/ Zeppelinstraße liegt einer der schönsten Spielplätze in Ravensburg in Baden-Württemberg. Der Spielplatz Angelo hält für Kinder auf zwei Ebenen Abenteuer bereit. Zwei Klettergerüste, Rutschen und viele weitere Spielgeräte lassen Kinderaugen leuchten.

Klettern, balancieren, rutschen, im Sand spielen - hier fühlen sich die Kids pudelwohl, während die Erwachsenen bequem im Schatten auf Bänken an der Seite entspannen können.

Der Spielplatz Höllplatte

Gerade an warmen Tagen ist dieser Spielplatz, der an der Höll 40 liegt, zu empfehlen. Denn: Der Spielplatz Höllplatte befindet sich im Wald und Schatten ist immer vorhanden. Mit Wippe, Schaukel, Tischtennisplatte und einem speziellen Karussell haben Kinder hier den Spaß ihres Lebens.

Obendrein gibt es an dem Spielplatz, der direkt in der Natur liegt und dennoch gut mit dem Auto zu erreichen ist, einen Grillplatz. Auch Eltern kommen hier also auf ihre Kosten.

Der Kinderspielplatz ZFP

Der Kinderspielplatz ZFP liegt in Ravensburg an der Straße Sägbach und gehört zu den coolsten Spielplätzen in der Stadt. Hängebrücke, Wippe, Rutsche, Schaukel, Netzschaukel und ein schön gemachter Sandkasten machen den Spielplatz zum absoluten Kinder-Paradies.

Dem nicht genug, kommt sogar noch ein großes Gehege mit Ziegen dazu, die mit Eicheln und Kastanien gefüttert werden dürfen. Gegenüber befindet sich dann auch noch ein Gehege mit Gänsen.

Icon Vergrößern Kinder spielen auf einem Spielplatz. (Symbolbild) Foto: imago images/Shotshop Icon Schließen Schließen Kinder spielen auf einem Spielplatz. (Symbolbild) Foto: imago images/Shotshop

Der Trampolin-Spielplatz in Ravensburg

Was macht Kinder noch glücklicher als ein Spielplatz? Richtig, ein Spielplatz mit einem Trampolin. Genau den gibt es in Ravensburg in der Karmeliterstraße. Dort liegt am Waldrand ein Spielplatz mit Schaukeln, einem Sandkasten, einer Wiese um Fußball zu spielen, einem Basketballplatz und weiteren abwechslungsreichen Spielgeräten.

Das Highlight sind zwei Trampoline, die in den Boden eingelassen sind. Meist ist hier zwar viel los, aber da auch viel Platz ist, verteilen sich die Kinder gut auf die verschiedenen Spielmöglichkeiten.

Spielplatz Ludwig-Erlanger Anlage am Sonnenbüchel

In der Linzgaustraße in Ravensburg befindet sich in ruhiger Lage der Spielplatz Ludwig-Erlanger Anlage am Sonnenbüchel. Mit einer Rutsche, Schaukeln, einer Tischtennisplatte und vielen Klettermöglichkeiten können Kinder hier den ganzen Tag lang Spaß haben.

Ein Holzkrokodil, eine Drehscheibe und ein kleiner Teich, in den Wasser rein und wieder herausfließt, sorgen für die besondere Atmosphäre.

Der Spielplatz und Badminton Park in Ravensburg

Ein großzügiges Holzklettergerüst im Sand und eine weitläufige Grünanlage machen den Spielplatz und Badminton Park zu einem besonderen Ort für Kinder in Ravensburg. Der Spielplatz, der an der Weißenauer Straße liegt, bietet genügend abwechslungsreiche Spiel-Möglichkeiten für Kinder unterschiedlichsten Alters.

Eine Netzschaukel, Tischtennisplatten und eine Hängematte runden den Spielplatz ab. Auch Erwachsene können dank der großen Grünfläche hier einen gemütlichen Tag verbringen.

Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um den Spielplatz

Für welches Alter sind Spielplätze und wer darf sich auf Spielplätzen aufhalten? Viel Spielplätze sind für Kinder zwischen drei und 14 Jahren angelegt. Kinder unter drei Jahren sollten am Spielplatz nur unter Aufsicht der Eltern spielen. Kinder über 14 dürfen ihre jüngeren Geschwister natürlich trotzdem auf den Spielplatz begleiten.

Sind alle Spielplätze öffentlich? Nein, nicht alle Spielplätze sind öffentlich, aber die meisten. Öffentliche Spielplätze sind alle frei zugänglichen Spielplätze von Kommunen und Wohngebäuden, die keine Einfamilienhäuser sind. Dies können Spielplätze von Wohnhäusern einer Genossenschaft sein, aber auch von Einkaufszentren, Kindergärten oder Restaurants sein.

Wie lange darf auf Spielplätzen gespielt werden? Meistens ist Spielen auf Spielplätzen von 8 bis 20 Uhr erlaubt, außer es gibt ein spezielles Hinweisschild. Meist ist ein Aufenthalt bis 22 Uhr auf Spielplätzen zulässig, wenn die Kinder leise sind.

Ab welchem ​​Alter dürfen Kinder alleine auf den Spielplatz? Experten gehen davon aus, dass Kinder im Durchschnitt zwischen 8 und 12 Jahren alleine auf den Spielplatz können. Unter 7 Jahren sollten Kinder nicht alleine gehen. Das ist jedoch nur ein Mittelmaß. Eltern sollten je nach Reife ihrer Kinder entscheiden.