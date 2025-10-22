Wegen Chlorkonzentration in Therme möglicherweise Verletzte

Infolge einer überhöhten Konzentration von Chlor in einem Thermalbad in Beuren (Kreis Esslingen) sind wohl mehrere Menschen verletzt worden. Wie schwer und wie viele Menschen verletzt sind, war nach Angaben eines Polizeisprechers zunächst unklar. Sie würden von Rettungskräften versorgt, sagte er. Die Feuerwehr ist vor Ort im Einsatz. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall wohl im Außenbereich der Therme. Details waren zunächst nicht bekannt.

