So kann man auch mit wenig Geld den Urlaub daheim gestalten

Es sind Sommerferien, die Kinder zu Hause. Doch manche Familien haben nicht genügend Geld, um sich einen Urlaub am Meer oder eine lange Reise leisten zu können. Das habe weitreichende Folgen, warnte die Caritas Rottenburg-Stuttgart jüngst: «Denn wer sich in den Ferien nicht ausprobieren und Neues entdecken kann, startet mit einem emotionalen und sozialen Nachteil ins neue Schuljahr.» Kindern in Armut fehle häufig die Gemeinschaft mit Gleichaltrigen oder die Chance, neue Dinge kennenzulernen.

Doch auch wer daheim bleibt, muss nicht nur auf den heimischen Spielplatz oder im nahegelegenen Park verweilen. Sieben Tipps, wie Familien die Ferien in Baden-Württemberg auch mit kleinem Portemonnaie schön gestalten können:

Schüler-Ferien-Ticket

Für 30 Euro können Schülerinnen und Schüler unter 23 Jahren während der gesamten Sommerferien in Baden-Württemberg Züge im Nah- und Regionalverkehr, S-Bahnen, Stadt- und Straßenbahnen sowie Busse nutzen. Damit ist es günstiger als das Deutschlandticket und auch als das billigere D-Ticket JugendBW. Achtung: Mit Beratung am Schalter kostet es allerdings zwei Euro mehr.

Mit dem Ticket kommt man bis nach Basel SBB und kann zudem die Schiffe der Bodensee–Schiffsbetriebe und deren Kooperationspartner nutzen. Und wenn man schon mal dort ist: Ein Sprung in den See kostet jenseits von Strandbädern nur Überwindung - mit Blick auf die Wassertemperatur.

Landesfamilienpass

Bei ihrem Bürgermeisteramt können berechtigte Familien den sogenannten Landesfamilienpass beantragen. Dazu gehört eine Gutscheinkarte. Damit können Familien bis zu 25 Mal kostenlos oder mit ermäßigtem Eintritt Ausflugsziele wie die Miniaturwelten Stuttgart, das Römermuseum Güglingen, die Blumeninsel Mainau und den Urweltsteinbruch Holzmaden besuchen.

Gedacht ist das Angebot laut dem Landessozialministerium etwa für Familien mit mindestens drei kindergeldberechtigten Kindern, für Alleinerziehende mit mindestens einem solchen Kind oder für Familien, die eine Berechtigung für Kinderzuschlags-, Wohn- oder Bürgergeld haben. Bis zu fünf Erwachsene können in den Familienpass eingetragen werden, so dass zum Beispiel auch Oma und Opa oder ein Familienbegleiter mit den Kindern unterwegs sein können.

Familienrabatte und Kombiaktionen

Um zu sparen, lohnt sich oft ein genauer Blick: Die Wilhelma in Stuttgart beispielsweise hat nicht nur spezielle Familientickets. Es gibt sogar Abendtarife ab 16.00 Uhr. Dann zahlen beide Eltern mit ihren Kindern zusammen 33,00 Euro. Beim Technik Museum Sinsheim wiederum kann man Kombitickets mit einem Besuch im IMAX 3D Kino und/oder im Technik Museum Speyer kaufen.

«Mach dich stark»

Mit der Initiative «Mach dich stark» setzt sich die katholische Caritas gezielt für benachteiligte Kinder und Jugendliche ein. In Ulm und Ehingen werden laut Mitteilung des Wohlfahrtsverbands unter anderem Schnitzeljagden angeboten.

Die Caritas Schwarzwald-Alb-Donau veranstalte für Kinder aus dem Raum Albstadt/ Balingen eine einwöchige Sommerfreizeit unter dem Titel «Pack die Badehose ein». Die Kinderstiftung Ulm/Donau-Iller verknüpfe bei einer Ferienwoche Naturpädagogik und Sprachförderung. Im Landkreis Tuttlingen erhielten Kinder aus einkommensschwachen Familien zum Ferienstart Eintritts-Gutscheine für die Schwimmbäder in Spaichingen und Trossingen.

Jugendherbergen

Günstiger als ein Hotel-Urlaub ist häufig der Aufenthalt in einer Jugendherberge. Hier lohnt es sich darüber hinaus, nach speziellen Aktionsangeboten zu schauen. So kann man in den Sommerferien zum Beispiel in den Jugendherbergen in Bad Urach, Creglingen und Breisach «Drei für 2 - Online-Special» mit drei Übernachtungen buchen - und nur zwei bezahlen.

Auch Ferienfreizeiten im Südwesten sind auf den Internetseiten des Deutschen Jugendherbergswerk zu finden, bei denen oft ein bestimmtes Thema im Fokus steht - wie die «English-Funweek» oder die «Mathe- & Reiterferien». Diese mehrtägigen Angebote kosten allerdings schnell ein paar Hundert Euro.

Ferienprogramme

Manche Kommunen bieten spezielle Ferienprogramme. Und die sind längst nicht komplett ausgebucht, wie etwa die Stadt Villingen-Schwenningen im Schwarzwald-Baar-Kreis erst kürzlich schrieb.

Angebote zur Comic-Gestaltung oder zu «Superkräfte der Wissenschaft» beispielsweise sind laut der Übersicht kostenlos. Für andere wie einen Schnitzkurs oder einen Zirkusworkshop müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nur ein paar Euro zahlen.

Spezielle Angebote

Vielerorts gibt es an einzelnen Tagen spezielle Angebote wie Workshops. So können Kinder zum Beispiel im Museum Frieder Burda in Baden-Baden für je 20 Euro ein eigenes Skizzenbuch starten oder Siebdruck ausprobieren. Einige Plätze seien noch buchbar, teilte das Museum jüngst mit.

Das Schloss Bruchsal bietet an einigen Sonntagen Kreativ-Workshops an, bei denen man für zwölf Euro ein hölzernes Nist- oder Futterhaus für den eigenen Garten oder Balkon bemalen kann. «Vorkenntnisse sind nicht nötig, lediglich unempfindliche Malkleidung sollte mitgebracht werden», raten die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. Kinder ab zehn Jahren dürfen in Begleitung eines Erwachsenen mitmachen. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Die Sommerferien enden am 13. September. In der Zeit kann man auch mit weniger Geld für Abwechslung sorgen. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Günstiger als ein Hotel-Urlaub ist häufig der Aufenthalt in einer Jugendherberge. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Mit dem Landesfamilienpass können Familien beim Besuch der Blumeninsel Mainau sparen. (Archivbild) Foto: Felix Kästle/dpa