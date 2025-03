Weltmeister im Schafe-Tauschen gesucht: „Catan“-WM in Stuttgart beginnt

Es ist in Deutschland ein Kult-Spiel und hat eine wahre Erfolgsgeschichte hinter sich: Das Spiel „Die Siedler von Catan“! Nun, feiert das Spiel bereits sein 30-jähriges Bestehen. In diesem Rahmen steht ein besonderes Highlight bevor:

Catan-WM in Stuttgart: Die besten Siedler treten gegeneinander an

Vom 5. bis 6. April stehen nämlich die Catan-Weltmeisterschaft 2025 in Stuttgart auf dem Plan. Dabei treten 90 internationale Top-Siedler-Spieler aus 60 Ländern gegeneinander um den Catan-Weltmeistertitel an. Um an der Catan-Weltmeisterschaft teilnehmen zu können, mussten die Spielerinnen und Spieler erst die nationale Catan-Meisterschaft in ihrem Land gewinnen. Mit bei der WM dabei ist auch Titelverteidiger Hamish Dean aus Neuseeland, der sich 2022 in Malta den Weltmeistertitel sichern konnte.

Symbolträchtiger Schauplatz und neue Edition für die Siedler-WM

Der Austragungsort für die Catan-WM ist das Landesmuseum Württemberg, das im Alten Schloss mitten in der Stuttgarter Innenstadt liegt. Ein laut der offiziellen Catan-Webseite symbolträchtiger Schauplatz. Denn in Stuttgart, in der Heimat des KOSMOS-Verlages, wurde Catan vor 30 Jahren erstmals veröffentlicht.

Das Turnier wird 2025 erstmals mit der neuen Edition von Catan gespielt, heißt es auf der Webseite. Die neue Edition erschien extra für das Jubiläumsjahr. Dabei haben Catan-Meisterschaften schon eine längere Tradition. Die ersten Catan-Turniere gab es schon im Jahr 1998, nur 3 Jahre nach der Veröffentlichung des Spiels. Die erste offizielle Weltmeisterschaft fand 2002 statt.

Die Termine für die Catan-WM 2025 in Stuttgart im Überblick

Samstag, 5. April, 10-18 Uhr: Die vier Vorrunden

Sonntag, 6. April, 10:00 Uhr: Halbfinale

Sonntag, 6. April, 13:30 Uhr: Finale

Sonntag, 6. April, 18:00 Uhr: Siegerehrung

Wie funktioniert das Spiel Siedler von Catan?

In dem Spiel erbauen die Spieler auf der fiktiven Insel Catan Siedlungen, die Rohstoffeinnahmen bringen, mit denen Straßen, neue Siedlungen und Städte gebaut sowie Ritter zur Verteidigung ausgeschickt werden können. Mit den Rohstoffen muss dabei geschickt gehandelt und getauscht werden. So tauschen die Spieler etwa ein Schaf gegen Lehm oder gegen Holz. Für erbaute Siedlungen und Städte erhalten die Spieler Siegpunkte, genau wie für die längste Handelsstraße und die größte Rittermacht. Gewinner ist, wer zuerst eine bestimmte Anzahl an Siegpunkten erreicht.