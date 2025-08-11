Logo all-in.de
Schwerer Unfall in Stuttgart: Kleinkind von Auto überrollt und schwer verletzt

Schwerer Unfall in Stuttgart

Kleinkind von Auto überrollt und schwer verletzt

Ein 58-Jähriger fährt mit seinem Wagen rückwärts in eine Hofeinfahrt und erfasst dabei einen einjährigen Jungen. Nun ermittelt die Polizei zu den genauen Umständen des Vorfalls.
Von dpa
    Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Jungen ins Krankenhaus. (Symbolbild)
    Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Jungen ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa

    Ein einjähriger Junge ist in Stuttgart von einem Auto überrollt und schwer verletzt worden. Ein 58-Jähriger fuhr Polizeiangaben zufolge mit seinem Wagen rückwärts in eine Hofeinfahrt. Dabei habe das Auto das Kleinkind erfasst.

    Rettungskräfte versorgten das Kind und brachten es laut Polizei ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nach Angaben eines Polizeisprechers nicht. Weshalb sich der Junge am Freitagabend in der Hofeinfahrt aufhielt und ob er zum Zeitpunkt des Unfalls unbeaufsichtigt war, sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte ein Sprecher.

