Brand von ehemaligem Hallenbad - schwieriger Einsatz

Auf dem Gelände eines ehemaligen Hotels in Ettlingen (Kreis Karlsruhe) ist ein altes Hallenbad in Brand geraten. Nach Angaben eines Polizeisprechers standen das Schwimmbecken und zwei Umkleidekabinen in Brand. Das Feuer brach am frühen Donnerstagabend in einem schwer zugänglichen Waldstück nahe dem Bismarckturm aus.

Mehrere Notrufe gingen Feuerwehrangaben zufolge bei der Leitstelle ein - auch von Knallgeräuschen war die Rede. Die Feuerwehr erhöhte daraufhin die Alarmstufe und rückte mit insgesamt rund 100 Einsatzkräften an. Die Gebäude wurden laut Mitteilung schrittweise abgetragen, um einen sicheren Zugang zu ermöglichen. Wegen Glutnestern und unwegsamem Gelände gestalteten sich die Nachlöscharbeiten schwierig. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache und die Schadenshöhe waren zunächst nicht bekannt.