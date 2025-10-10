Elch auf Garagendach - Anwohnerin macht kuriose Entdeckung

Der Elch sorgt im Schwarzwald weiter für Furore und hat Anwohnerin Rosi Friske ein ganz besonderes Erlebnis beschert. Sie hat das imposante Tier direkt vor ihrem Haus in Oberwolfach (Ortenaukreis) fotografieren und filmen können - sogar auf ihrer Garage. Dabei beobachtete sie auch, wie der Elch Bekanntschaft mit einem Elektrozaun an einer Viehweide machte.

«Er bekam einen kleinen Stromschlag», sagte die 76-jährige Rentnerin. «Der Elch ist dann aber ganz elegant mit seinen langen Beinen über den Zaun gestiegen.» Friske hatte den Eindruck, dass der Elch schon einmal an einen Elektrozaun geraten war - denn wirklich erschrocken sei das Tier nicht.

«Ein Dressurpferd hätte das nicht besser machen können»

Der Elch war zudem auf das Garagendach an Friskes Haus gelaufen. Das Dach grenzt direkt an einen steilen Hang am Waldrand, sodass er danach mit großen Schritten in den Wald verschwand. «Ein Dressurpferd hätte das nicht besser machen können», sagte Friske.

Die 76-Jährige war nach eigenen Angaben ganz überrascht, als sie den Elch auf dem Grundstück sah: «Das war ein erstaunliches Erlebnis. Ich kann nur jedem wünschen, so ein Erlebnis auch einmal zu haben.»

Größte Hirschart der Welt

Der Elch war vor einigen Tagen das erste Mal im mittleren Schwarzwald gesichtet und fotografiert worden. Der Bulle stamme wahrscheinlich aus menschlicher Haltung, berichtete der Wildtierbeauftragte des Kreises, Maximilian Lang. Elche werden ihm zufolge aber nur in wenigen Wildparks gehalten. Ein Tier aus einem Zoo oder Wildgehege der Region werde aktuell nicht vermisst - deshalb sei unklar, woher das Tier stamme.

«Der Elch ist mit einer Schulterhöhe von über zwei Metern und bis zu 500 Kilogramm Gewicht die größte Hirschart der Welt – grundsätzlich aber friedlich», sagte der Amtsleiter für Waldwirtschaft, Hans-Georg Pfüller. «Wer das Tier sieht, sollte ausreichend Abstand halten und direkte Begegnungen vermeiden, um es nicht unnötig unter Stress zu setzen.»

Der Elch steht auf dem Garagendach, ehe er im angrenzenden Wald verschwindet. Foto: Rosi Friske/dpa

Der Elch schaut sich neugierig auf dem Grundstück einer Anwohnerin um. Foto: Rosi Friske/dpa