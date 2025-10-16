Tonnenschwere Mulde kippt um – Arbeiter stirbt

Auf einem Firmengelände in Schwanau nördlich von Freiburg ist eine tonnenschwere Mulde auf einen Arbeiter gekippt und hat ihn tödlich verletzt. Der 57-Jährige starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge sei der Mann mit Sandstrahlarbeiten in der Nähe des schweren Behälters aus Stahl beschäftigt gewesen. Wie es dann genau zu dem Unfall am Mittwoch kam, werde noch ermittelt. Die Staatsanwaltschaft hat den Unfallort laut Mitteilung beschlagnahmt.

Unglück Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Arbeitsunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Firmengelände Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis