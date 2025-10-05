Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Sachbeschädigung: Kinder bewerfen Haus – Fassade durch Äpfel beschädigt

Sachbeschädigung

Kinder bewerfen Haus – Fassade durch Äpfel beschädigt

Obst als Wurfgeschoss: Junge Übeltäter attackieren wohl gezielt das Haus eines Seniors. Die Fassade leidet - und auch das Gartentor bleibt nicht verschont. Was steckt dahinter?
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Mit Äpfeln haben Jugendliche und Kinder eine Hausfassade beschädigt. (Symbolbild)
    Mit Äpfeln haben Jugendliche und Kinder eine Hausfassade beschädigt. (Symbolbild) Foto: Martin Schutt/dpa

    Mit Äpfeln haben Kinder und Jugendliche das Haus eines 72-Jährigen so heftig beworfen, dass nach Polizeiangaben die Fassade durch die Säure beschädigt wurde. Als der Senior die Täter angesprochen habe, seien diese davongerannt und hätten noch das Gartentor beschädigt. Der Sachschaden belaufe sich auf insgesamt 1.000 Euro.

    Ob der Vorfall von Samstagabend in Geislingen an der Steige (Landkreis Göppingen) eine Vorgeschichte hat, vermochte eine Polizeisprecherin zunächst nicht zu sagen. Die Kinder und Jugendlichen hätten jedenfalls nur das eine Haus mit Äpfeln beworfen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden