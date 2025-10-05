Kinder bewerfen Haus – Fassade durch Äpfel beschädigt

Mit Äpfeln haben Kinder und Jugendliche das Haus eines 72-Jährigen so heftig beworfen, dass nach Polizeiangaben die Fassade durch die Säure beschädigt wurde. Als der Senior die Täter angesprochen habe, seien diese davongerannt und hätten noch das Gartentor beschädigt. Der Sachschaden belaufe sich auf insgesamt 1.000 Euro.

Ob der Vorfall von Samstagabend in Geislingen an der Steige (Landkreis Göppingen) eine Vorgeschichte hat, vermochte eine Polizeisprecherin zunächst nicht zu sagen. Die Kinder und Jugendlichen hätten jedenfalls nur das eine Haus mit Äpfeln beworfen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.