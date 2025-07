So riesig wird die neue Rulantica-Themenwelt im Europa-Park Rust

„Wasservergnügen für die ganze Familie“ verspricht die Wasserwelt des Europa Parks in Rust. Eröffnet im November 2019 hat sich das riesige Freizeitbad „Rulantica“ längst fest etabliert. Nach eigenen Angaben zählte „Rulantica“ 2023 rund 1,2 Millionen Besucher - und es sollen noch mehr werden. Wie auch schon vom Europa Park selbst bekannt, wird ständig erneuert und erweitert. Noch im Frühsommer 2025 soll die neue skandinavische Themenwelt eröffnet werden.

Europa Park Rust: In „Rulantica“ entsteht eine skandinavische Themenwelt

Herzstück des neuen Bereichs wird bekanntlich der „Swømmepøl“. Dabei handelt es sich nicht nur um einen einfachen Pool, sondern eher um eine eigene Erlebniswelt. Verbaut ist darin nämlich eine integrierte Swim-up Bar, an der man Getränke direkt im Wasser genießen kann. Das Becken umfasst zudem zwei 25-Meter-Bahnen, die für sportliche Aktivitäten genutzt werden können. Die Betreiber erhoffen sich, dass der „Swømmepøl“ die Elemente Entspannung und Fitness in „modernem Ambiente“ verbindet.

Aktuell herrscht in dem Bereich allerdings keine Entspannung. Die Arbeiten laufen auf Hochtouren, damit alles pünktlich fertig wird. Via Social-Media hat das PR-Team von „Rulantica“ nun einen Einblick in die Arbeiten gewährt. Auf dem Instagram-Video unter anderem zu sehen: Es wird auch Liegemöglichkeiten im Wasser geben. Die Swim-Up-Bar muss derweil erst noch entstehen.

So kann man schon einen Blick auf den „Swømmepøl“ erhaschen

Bei der Entstehung können Besucher übrigens jetzt schon zuschauen. Nach umfassenden Modernisierungsarbeiten ist die Attraktion „Tønnevirvel“ inzwischen wieder für die Besucher zugänglich. Neu ist hier eine vollständige Überdachung, die „wetterunabhängigen Fahrspaß“ ermöglicht. Gleichzeitig wurde ein Innenzugang geschaffen, der einen ersten Blick auf das entstehende Außenbecken „Swømmepøl“ bietet.

„Rulantica“ soll übrigens eine fiktive Insel im Nordmeer sein. Der Name setzt sich (ein bisschen) auch aus dem Namen Rust zusammen. Der Rest, also „lantica“ lehnt sich an den Atlantik an. Bekannt ist der Wassererlebnispark insbesondere für seine Vielzahl an Rutschen - um die 30 gibt es aktuell.

