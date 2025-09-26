Logo all-in.de
Rottenburg: Polizistin muss nach Festnahme Dienst beenden

Polizistin muss nach Festnahme Dienst beenden

Eine 37-Jährige widersetzt sich bei einer Polizeikontrolle, beleidigt und spuckt nach Beamten. Was die Polizei über den Vorfall und gestohlene Gegenstände berichtet.
    Eine Frau hat sich bei ihrer Festnahme heftig gewehrt (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa

    Bei der Festnahme einer Frau in Rottenburg (Kreis Tübingen) ist eine Polizistin verletzt worden und musste im Krankenhaus behandelt werden. Ihren Dienst konnte die Beamtin nicht mehr fortsetzen, wie die Polizei mitteilte.

    Eine 37-Jährige war wegen augenscheinlicher Verletzungen an den Beinen aufgefallen und sollte von Polizisten kontrolliert werden. Dabei schlug die Frau unvermittelt zu und wurde zu Boden gebracht. Auch jetzt noch wehrte sie sich den Angaben nach heftig, beleidigte die Polizeibeamten und spuckte nach ihnen.

    Im Nachhinein kam obendrein heraus, dass sie Gegenstände mit sich führte, die am Donnerstag aus einer sozialen Einrichtung in Tübingen gestohlen worden seien. Dort war sie bereits aufgefallen, weil sie nicht dem Wetter angepasst bekleidet und mit einer kunstblutähnlichen Farbe an Armen und Beinen beschmiert war. Die Frau wurde nach der Festnahme in eine Fachklinik eingeliefert.

