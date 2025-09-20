Logo all-in.de
Rhein-Neckar-Kreis: Betonmischer kippt um - Landstraße lange blockiert

Rhein-Neckar-Kreis

Betonmischer kippt um - Landstraße lange blockiert

Warum verlor ein 54-jähriger Fahrer plötzlich die Kontrolle über seinen Betonmischer? Die Polizei ermittelt nach dem Unfall mit langer Straßensperrung.
    Die Landstraße im Rhein-Neckar-Kreis war mehrere Stunden gesperrt. (Symbolbild)
    Die Landstraße im Rhein-Neckar-Kreis war mehrere Stunden gesperrt. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Ein Betonmischer ist auf einer Landstraße im Rhein-Neckar-Kreis umgekippt und hat die Straße für mehrere Stunden blockiert. Nach Angaben der Polizei war der Fahrer des Mischers am Freitagnachmittag von Hockenheim nach Reilingen unterwegs, als das Fahrzeug aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn abkam.

    Beim Gegenlenken soll der 54-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben. Der Betonmischer sei daraufhin quer auf der Landstraße liegen geblieben. Der Fahrer wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird laut Polizei auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

