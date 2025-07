Anderthalb Hektar Wald am Hockenheimring in Flammen

Knapp anderthalb Hektar Wald sind in einem Waldstück in der Nähe des Hockenheimrings abgebrannt. Es wurde niemand verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Etwa 100 Feuerwehrleute hätten das Feuer am Samstagnachmittag in rund zweieinhalb Stunden eingekreist und gelöscht.

Ein zeitgleich stattfindendes Rennen auf dem Hockenheimring wurde durch das Feuer nicht beeinträchtigt und konnte weiterlaufen. Auch die angrenzenden Wohngebiete seien nicht in Gefahr gewesen, hieß es. Was das Feuer verursacht hatte, müsse noch ermittelt werden. Zum Schaden konnte die Polizei bislang keine Schätzungen abgeben.