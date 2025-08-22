Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Rettungshubschrauber-Einsatz: Mann kippt mit Trecker um und wird lebensgefährlich verletzt

Rettungshubschrauber-Einsatz

Mann kippt mit Trecker um und wird lebensgefährlich verletzt

Bei Arbeiten in einem Weinberg in Baden-Baden ist ein junger Mann mit einem Traktor verunglückt. Die Ärzte kämpfen um sein Leben.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der junge Mann kippte mit seinem Trecker um und wurde lebensgefährlich verletzt. (Symbolbild)
    Der junge Mann kippte mit seinem Trecker um und wurde lebensgefährlich verletzt. (Symbolbild) Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

    In einem Weinberg im Baden-Badener Stadtteil Varnhalt ist ein junger Mann mit seinem Traktor umgekippt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sei der 21-Jährige am Nachmittag in dem Rebgelände unter dem umgekippten Trecker eingeklemmt worden. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik geflogen. Wie es zu Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Ursache auf.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden