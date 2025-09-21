Gleitschirm-Tandem stürzt ab – zwei Männer schwerst verletzt

Zwei Gleitschirmflieger sind im Zollernalbkreis ungebremst etwa zehn Meter tief gestürzt und dabei schwerst verletzt worden. Das Fluggerät der beiden sei mithilfe einer Winde von dem Startplatz bei Burladingen in die Höhe gezogen worden, sagte ein Polizeisprecher. Aus zunächst unklarer Ursache löste sich dabei jedoch die Kupplung, die die Schleppleine mit dem Gleitschirm verbindet. Zuvor hatte der «Schwarzwälder Bote» berichtet.

Zu dem Zeitpunkt hätten die beiden nicht genug Auftrieb gehabt, hieß es. Statt zu fliegen, stürzten beide in die Tiefe. Durch den Aufprall wurden die Männer am Samstagnachmittag schwerst verletzt. Der 63 Jahre alte Pilot wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Sein 40-jähriger Passagier wurde mit einem Hubschrauber geflogen. Ob Lebensgefahr besteht, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen.