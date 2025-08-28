Logo all-in.de
Rems-Murr-Kreis: 30 Jahre altes Pferd von Koppel in Alfdorf gestohlen

Rems-Murr-Kreis

30 Jahre altes Pferd von Koppel in Alfdorf gestohlen

Im Rems-Murr-Kreis wird ein altes Pferd von einer Koppel gestohlen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 30-jährigen Araber.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    In Alfdorf ist ein Pferd gestohlen worden. (Symbolbild)
    In Alfdorf ist ein Pferd gestohlen worden. (Symbolbild) Foto: Frank Hammerschmidt/dpa

    In Alfdorf (Rems-Murr-Kreis) ist ein Pferd von einer Koppel gestohlen worden. Der 30-jährige Araber soll in der Zeit zwischen Mittwochabend und dem frühen Morgen entwendet worden sein, wie die Polizei mitteilte. Das Pferd ist fuchsfarben und hat eine weiße Färbung auf dem Kopf. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Ein Araberpferd wird in der Regel zwischen 25 und 30 Jahre alt.

