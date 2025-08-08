Logo all-in.de
Recyclinghof: Großbrand auf Schrottplatz im Industriegebiet Mannheim

Recyclinghof

Großbrand auf Schrottplatz im Industriegebiet Mannheim

Ein Schrotthaufen fängt Feuer. Es entwickelt sich starker Rauch. Die Feuerwehr ist vor Ort und warnt die Anwohner.
Von dpa
    •
    •
    •
    Drei Löschzüge sind auf dem Schrottplatz im Einsatz.
    Drei Löschzüge sind auf dem Schrottplatz im Einsatz. Foto: René Priebe/dpa

    Auf dem Gelände einer Recyclingfirma im Industriehafen Mannheim ist die Feuerwehr im Einsatz, um einen Großbrand zu löschen. Ein Schrotthaufen war in Brand geraten, wie die Feuerwehr mitteilte.

    Der Brand entwickelte einen starken Rauch. Anwohner sollten ihre Fenster und Türen geschlossen halten. Zudem sollten Lüftungs- und Klimaanlagen abgeschaltet werden, wie es weiter hieß. Anwohner wurden über Warn-Apps informiert. Nach Angaben der Feuerwehr gibt es keine Verletzten. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar.

