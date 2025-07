Ravensburger Spieleland: Das sind die wichtigsten Infos

Südlich der oberschwäbischen Stadt Ravensburg liegt der Freizeitpark Ravensburger Spieleland. Der Park wirbt mit vielen Attraktionen und einem eigenen Feriendorf. Was ihr zum "Ravensburger Spieleland" wissen müsst, ist hier zusammengefasst.

Fakten zum Ravensburger Spieleland

Der Freizeitpark liegt in der Gemeinde Meckenbeuren

Eröffnung am 5. April 1998

Betreiber ist die Ravensburger AG

Die Gesamtfläche beträgt rund 30,5 Hektar

In mehreren Themenwelten gibt es insgesamt über 70 Attraktionen

Die Zielgruppe sind Familien mit Kindern zwischen 2 und 12 Jahren

Wo ist das Ravensburger Spieleland und wie reise ich an?

Das Ravensburger Spieleland liegt rund 15 Kilometer südlich der Großen Kreisstadt Ravensburg und rund 12 Kilometer nordöstlich von Friedrichshafen am Bodensee in der Gemeinde Meckenbeuren im Bodenseekreis in Baden-Württemberg. Die Anreise vor die Tore des Freizeitparks ist mit dem eigenen Auto oder dem Bus möglich:

Mit dem eigenen Auto ist das Ravensburger Spieleland über die Bundesstraße 30 (B30) von Friedrichshafen oder Ravensburg einfach zu erreichen.

Linienbusse fahren von Friedrichshafen über Tettnang oder von Ravensburg (Linienbus R 45) zur Haltestelle Liebenau/Spieleland. Von Meckenbeuren selbst fährt die Buslinie 226 ebenfalls zur Haltestelle Liebenau/Spieleland. Ab Konstanz verkehrt der Städteschnellbus 7394. Dieser hält ebenfalls am Spieleland.

Bahnverbindungen gibt es in den Städten Friedrichshafen und Ravensburg.

Bis Friedrichshafen fährt zudem die Katamaranfähre

Was ist im Ravensburger Spieleland geboten? Attraktionen und Themenwelten

Insgesamt gibt es im Ravensburger Spieleland mehr als 70 Attraktionen in derzeit acht verschiedenen Themenbereichen. Die acht Themenbereiche sind:

Grüne Oase

BRIO World

Kunterbunte Spielewelt

Entdeckerland

Future World

Käpt'n Blaubärs Wunderland

FUNtastische Erlebnisinseln

Mitmachland

Maskottchen

Zu den über 70 Attraktionen zählen mehrere Fahrgeschäfte, Spielplätze, Mitmachstationen, ein Kletterparcours sowie mehrere Vorstellungen und andere Events. Einen Überblick über alle Attraktionen gibt es auf der Seite des Ravensburger Spielelands (LINK). Dort gibt es unter anderem Informationen zu folgenden Angeboten:

4-D-Action-Kino

John-Deere Agrar-Erlebniswelt

Liebherr-Erlebnisspielplatz

World of Memory

Bodenseebauern-Hof

Fahrgeschäft Kugelbahn

Hängebrücke Alpenschlucht

BRIO Wellenreiter

Essen und Einkaufen im Ravensburger Spieleland

Im Ravensburger Spieleland gibt es eine ganze Reihe von Restaurants und Imbissbuden. Neben Burgern, regionalen und saisonalen Speisen gibt es auch viele andere Verpflegungsmöglichkeiten. Alle, die ihr Essen lieber selbst mitbringen möchten, gibt es ebenfalls geeignete Angebote.

Wer aus dem Ravensburger Spieleland ein Andenken oder Spiele von Ravensburger mitnehmen möchte, findet vor Ort insgesamt sechs verschiedene Shops.

Übernachten im Feriendorf Ravensburger Spieleland

Neben dem Ravensburger Spieleland gibt es das Ravensburger Spieleland Feriendorf. Hier können Besucher in Themen-Ferienhäusern, Schwedenhäusern oder in einer BRIO-Eisenbahn übernachten. Zudem gibt es Stellplätze für Wohnmobile, Wohnwagen und Zelte.

Öffnungszeiten: Wann hat das Ravensburger Spieleland geöffnet

Das Ravensburger Spieleland ist üblicherweise von Ende März bis Anfang November geöffnet. Dazwischen gibt es jedoch immer wieder Ruhetage. Bis Ende Juli und von Mitte September bis zum Saisonschluss ist das Spieleland zwischen 10 und 17 Uhr geöffnet. Ende Oktober bis Anfang November bis 16 Uhr. Während der Hauptsaison zwischen Mitte Juli und Anfang September liegen die Öffnungszeiten zwischen 10 und 18 Uhr.

Ravensburger Spieleland: Eintrittspreise und Parken

Diese Ticketpreise für die Saison 2025 hat das Ravensburger Spieleland bekannt gegeben:

Datiertes Tagesticket für Kinder oder Erwachsene: ab 39 Euro (online) und 43 Euro (vor Ort)

undatiertes Tagesticket für Kinder oder Erwachsene: 48 Euro (online)

2-Tageskarte: 59 Euro (online), 43 Euro (Tagesticket) + 20 Euro (vor Ort)

10-er Karte (online, gültig bis 02.11. für Erwachsene, Kinder oder Senioren und innerhalb der Familie übertragbar): 330 Euro

Schnupper-Ticket: 29,50 Euro (gültig ab 13.30 Uhr)

Saisonkarte für 2025: 130 Euro

Neben den aufgeführten Tickets und Preisen gibt es weitere Ticketmodelle für Senioren, Gruppen, Familien, Geburtstagskinder und Menschen mit Behinderung.

Direkt am Ravensburger Spieleland gibt es Parkplätze. Das Tagesticket kostet 2025 jeweils 6 Euro. Die Parkpreise sind unabhängig von der Buchungsart. Zudem gibt es vor Ort acht Ladestationen für Elektrofahrzeuge.