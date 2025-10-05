Logo all-in.de
Ravensburg: Schlägerei vor Shisha-Bar – 26-Jähriger im Krankenhaus

Auseinandersetzung in der Seelbruckstraße

Schlägerei vor Shisha-Bar in Ravensburg – 26-Jähriger verletzt

In der Nacht auf Sonntag ist es vor einer Shisha-Bar in Ravensburg zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Mehrere Männer gerieten aneinander, ein 26-Jähriger wurde so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste.
Von Sebastian Goddemeier
    Symbolbild
    Symbolbild Foto: Monika Skolimowska/dpa

    In Ravensburg ist es in der Nacht auf Sonntag zu einer Schlägerei vor einer Shisha-Bar in der Seelbruckstraße gekommen. Nach Angaben der Polizei gerieten dort kurz nach Mitternacht mehrere junge Männer zunächst im Innern der Bar in Streit. Die verbale Auseinandersetzung verlagerte sich anschließend auf die Straße.

    26-Jähriger erleidet schwere Kopfverletzung

    Dort eskalierte die Situation: Die Beteiligten gingen wechselseitig aufeinander los und schlugen sich gegenseitig. Ein 26 Jahre alter Mann erlitt dabei eine schwere Kopfverletzung und musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

    Die Polizei Ravensburg hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und den beteiligten Personen aufgenommen.

