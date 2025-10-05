Schlägerei vor Shisha-Bar in Ravensburg – 26-Jähriger verletzt

In Ravensburg ist es in der Nacht auf Sonntag zu einer Schlägerei vor einer Shisha-Bar in der Seelbruckstraße gekommen. Nach Angaben der Polizei gerieten dort kurz nach Mitternacht mehrere junge Männer zunächst im Innern der Bar in Streit. Die verbale Auseinandersetzung verlagerte sich anschließend auf die Straße.

26-Jähriger erleidet schwere Kopfverletzung

Dort eskalierte die Situation: Die Beteiligten gingen wechselseitig aufeinander los und schlugen sich gegenseitig. Ein 26 Jahre alter Mann erlitt dabei eine schwere Kopfverletzung und musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei Ravensburg hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und den beteiligten Personen aufgenommen.