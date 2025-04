Spannende Osterferien in Ravensburg: Das kann man mit Kindern unternehmen

Die Osterferien nahen und damit auch die Frage: Was kann ich mit meinen Kindern unternehmen. In der oberschwäbischen Stadt Ravensburg gibt es da gleich eine ganze Reihe an spannenden Aktivitäten, an denen auch die Kleinen ihren Spaß haben und die oftmals gar nicht so viel Geld kosten.

Das könnt ihr in den Osterferien mit euren Kindern in Ravensburg unternehmen:

Ein Besuch in der Stadtbücherei

Stadtrallye für Kinder

Ravensburger Spieleland besuchen

An einer Kinderstadtführung teilnehmen

Tiere im Wildfreigehege Locherholz beobachten

Familienwettkampf beim Discgolf

Spielplätze in Ravensburg entdecken

Wenn das Wetter in den Osterferien nicht so mitspielt, dann kann man sich ausreichend Lesestoff in der Stadtbücherei Ravensburg holen. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Fernando Gutierrez-Juarez

Schmökern in der Stadtbücherei Ravensburg

Die Osterferien sind selten ein Garant für bestes Wetter. Entsprechend sind Indoor-Aktivitäten eine tolle Alternative - besonders, wenn sie nicht so viel Geld kosten. Perfekt geeignet ist da ein Besuch in der Stadtbücherei Ravensburg. Die Bücherei der Stadt Ravensburg liegt mitten in der Innenstadt und hat von Dienstag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. An Samstagen ist die Bücherei von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Toll für Familien: Die Stadtbücherei hat eine eigene Kinderbücherei. Hier gibt es genügend Lesestoff, Filme und Hörspiele zum Ausleihen. Vor Ort schmökern ist aber natürlich auch möglich.

Die Adresse der Stadtbücherei Ravensburg lautet:

Heilig-Geist-Spital, Bachstraße 57, 88214 Ravensburg

An ausgewählten Tagen finden auch Veranstaltungen für Kinder statt. Am 12. April 2025 wird bei den Samstagsgeschichten auch vorgelesen.

Das Ravensburger Spieleland besuchen

Über 70 Attraktionen gibt es im Ravensburger Spieleland vor den Toren der Stadt. Das Spieleland ist bereits in die Saison gestartet. Neu in diesem Jahr ist der Bereich „Scotland Yard“ bei der Familien interaktiv auf Verbrecherjagd in London gehen können.

Das Ravensburger Spieleland hat während der Osterferien täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet und liegt rund elf Kilometer von Ravensburg entfernt in der Gemeinde Meckenbeuren/Liebenau. Im Gegensatz zu den anderen Ausflugstipps für die Osterferien ist der Besuch aber teurer.

Spannende Stadtrallye: Ravensburg entdecken

Wer mehr über die Stadt Ravensburg erfahren möchte und das am liebsten selbstständig, kann mit den Kindern an der Stadtrallye Ravensburg teilnehmen. Rund eine Stunde lang geht es quer durch die Stadt, dabei müssen mehrere Fragen zur Geschichte Ravensburgs beantwortet werden. Wer am Ende alles richtig hat, der findet das Lösungswort heraus. Das Tolle: Es gibt keinen Zeitdruck. Zwischen den einzelnen Stationen könnt ihr unter anderem ein Eis essen, eine Brotzeitpause einlegen oder auf einem der Spielplätze Station machen.

Den Flyer zur Ravensburger Kinderstadtrallye könnt ihr als Pdf hier herunterladen. (LINK)

In Ravensburg können Kinder die Geschichte der Stadt entdecken. Foto: Image by M W from Pixabay

Kinderstadtführung in Ravensburg: Auf Patrouille entlang der Stadtmauer

Bewaffnet mit Holzschwertern, Schilden und in Kostümen geht es bei der Kinderstadtführung auf Patrouille entlang der Stadtmauer. Die Kinderstadtführung wird von einem Stadtführer angeführt und startet regelmäßig am Katzenlieseleturm in der Herrenstraße. Dabei können Kinder hervorragend die historische Stadt erkunden.

Geeignet ist die Kinderstadtführung Ravensburg für Kinder von 5 bis 10 Jahren. Kostenpunkt für die 80-minütige Tour sind 9 Euro. Karten gibt es unter anderem bei der Tourist-Info. Auch praktisch: Die Eltern können während der Kinderstadtführung einmal Pause machen und währenddessen entspannt bummeln oder in ein Café einkehren. Übrigens: Die Patrouille um die Stadtmauer muss natürlich auch bei Regen stattfinden... die Räuber machen ja auch keine Pause.

Wildfreigehege Locherholz

Östlich von Ravensburg liegt das Wildfreigehege Locherholz. Hier können Kinder beispielsweise Mufflons, Damwild und Wildschweine beobachten. Außerdem gibt es Klettermöglichkeiten, eine Seilbahn, eine Rutsche und Grillmöglichkeiten. Rund um das Gehege verlaufen Wanderwege und ein Waldsportpfad. Das Wildfreigehege könnt ihr problemlos mit dem Fahrrad erreichen. An der Gaststätte Hirschegg gibt es einen Parkplatz. Die Adresse lautet:

Wildgehege Locherholz, Hinzistobel 33, 88212 Ravensburg

Discgolf, auch Frisbee-Golf genannt, macht Kindern Spaß. (Symbolbild) Foto: Joshua Choate from Pixabay

Discgolf in Botttenreute

Wer die Kombination aus Bewegung und Geschicklichkeit mag und dabei auch noch gerne an der frischen Luft ist, der kann in Bottenreute bei Ravensburg eine Runde Discgolf spielen. Ein familieninterner Wettkampf kann ja durchaus unterhaltsam sein.

Beim Discgolf gilt es, eine Frisbeescheibe über eine bestimmte Distanz in ein Ziel zu werfen. Manchmal sind allerdings auch Hindernisse dazwischen.

Die Discgolfanlage gehört zum Erlebnisbauernhof Gut Höfele in Bottenried ca. 15 Autominuten von Ravensburg entfernt. Geöffnet hat die Anlage täglich ab 8 Uhr. Festes Schuhwerk solltet ihr bei einer Runde Discgolf auf jeden Fall tragen.

Stadt der Spiele: Spielplätze in Ravensburg entdecken

Ravensburg trägt den Beinamen „Stadt der Spiele“. Klar, dass es da auch viele Spielplätze im Stadtgebiet gibt. Rund 75 öffentliche Spielplätze zählt die 50.000-Einwohner-Stadt. Die zu entdecken, ist eine schöne Möglichkeit, die Stadt zu erkunden und den Kindern ein paar neue Erlebnisse zu ermöglichen.

Besonders gut bewertet wurden online unter anderem folgende Ravensburger Spielplätze:

Spielplatz in der Erzbergerstraße

Spielplatz Höhengang / Karl-Erb-Ring

Spielplatz in der Königin-Katharina-Straße

Eine Auflistung aller Spielplätze gibt es auf der Internetseite der Stadt unter diesem LINK.

