Pornoskandal bei Videokonferenz mit Schülern und Firmenbossen!

Eine Videokonferenz zwischen Schülern aus Weingarten und Unternehmenschefs ist Anfang April aufgrund eines gezeigten Pornos bereits nach wenigen Sekunden wieder unterbrochen worden. Der Grund: Ein oder mehrere Schüler hatten pornografische Inhalte in der Konferenz gezeigt, das berichtet die Schwäbische Zeitung auf ihrer Internetseite. Zudem fielen im dazugehörigen Chat sexistische und rassistische Äußerungen.

Laut dem Bericht war während einer Videokonferenz der Veranstaltung „Test the best“ zu dem Zwischenfall gekommen. Das Format bringt bereits seit 2012 Weingartener Schüler der 9. Klasse und Unternehmer zusammen und gilt als erfolgreiche Ausbildungsinitiative.

„Verstörender Inhalt“: Wie kam es zu dem Pornoskandal in Weingarten?

Die Stadt Weingarten hatte im Vorfeld der Veranstaltung entsprechende Zugänge zur Videokonferenz an die Schulen weitergegeben, damit die jeweiligen Klassen im Verbund an der Videokonferenz teilnehmen können. Die Talschule jedoch habe die Daten an jeden einzelnen Schüler herausgegeben, berichtet die Schwäbische weiter. Der Grund: Einige Schülerinnen und Schüler befanden sich aufgrund der Berufsorientierung nicht in ihrer Schule.

Bereits kurz nach dem Zwischenfall sei deswegen klar gewesen, dass der Täter aus dem Umfeld der Talschule kommen muss. Laut der Schwäbischen habe es sich bei dem veröffentlichten pornografischen Material um ein Video mit „extrem verstörendem Inhalt“ gehandelt.

Nach Pornoskandal in Weingarten: Ausbildungsinitiative vor dem Aus?

Die Videokonferenz sei bereits nach 45 Sekunden unterbrochen worden, heißt es bei der Regionalzeitung weiter. Als die Veranstaltung dann fortgesetzt wurde, seien die Schülerinnen und Schüler der Talschule bereits ausgeschlossen worden. Die Konsequenz des Zwischenfalls: Die Stadt Weingarten habe Strafanzeige gegen den oder die Schüler erstattet. Zudem wolle sich die Industrie- und Handelskammer aus dem Projekt „Test the best“ zurückziehen.

