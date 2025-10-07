Logo all-in.de
Polizeieinsatz: Mann setzt Auto von neuem Partner der Ex in Brand

Polizeieinsatz

Mann setzt Auto von neuem Partner der Ex in Brand

Nach wiederholten Unstimmigkeiten zwischen zwei Männern steht plötzlich ein Wagen in Flammen. Was die Polizei zu dem Vorfall in Pfinztal mitteilt.
Von dpa
    Die Polizei war wegen eines brennenden Autos im Einsatz. (Symbolbild)
    Die Polizei war wegen eines brennenden Autos im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Ein Streit zwischen einem Mann und dem neuen Partner seiner Ex-Freundin ist derart eskaliert, dass am Ende ein Auto in Flammen stand. Der 37-Jährige habe am späten Montagabend vor dem Haus in Pfinztal (Landkreis Karlsruhe) gestanden, in dem seine ehemalige Lebensgefährtin wohnt. Per Nachrichten übers Handy habe er den neuen Mann an der Seite seiner Ex aufgefordert, herauszukommen, sagte ein Polizeisprecher.

    Nachdem der 28-Jährige nicht in gewünschter Weise auf die Kontaktversuche reagiert hatte, zündete der Beschuldigte den Angaben nach den Motorraum des vor dem Haus geparkten Autos des neuen Partners an. Der vordere Teil des Autos stand laut dem Sprecher in Flammen. Der Sachschaden beläuft sich der Mitteilung zufolge auf schätzungsweise etwa 7.000 Euro.

    Die Polizei nahm den Beschuldigten später bei sich zu Hause vorläufig fest, ließ ihn aber wieder auf freien Fuß. Zwischen den beiden Männern habe es schon länger Unstimmigkeiten gegeben. Worum es genau ging, war zunächst unklar.

