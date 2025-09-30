Drogen im Spiel? Männer hantieren mit Softairwaffe

Vier Männer haben mit einer Softairwaffe in Mannheim einen Polizeieinsatz ausgelöst. Bei der vorläufigen Festnahme verlor einer von ihnen mutmaßlich wegen einer Überdosis das Bewusstsein, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten waren gerufen worden, weil das Quartett in der Öffentlichkeit mit der Waffe beobachtet wurde.

Beim Eintreffen der Polizei liefen zwei der Männer den Angaben zufolge zunächst davon. Die Polizisten holten sie ein, nahmen sie fest und fanden in einer Tasche die Softairwaffe. Währenddessen war einer der beiden anderen Männern zu Boden gegangen, womöglich wegen einer Überdosis Kokain. Die Polizisten leisteten Erste Hilfe und riefen den Notarzt.

Ermittlungen wegen «Anscheinswaffe»

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen eines möglichen Drogendelikts und des öffentlichen Führens einer sogenannten Anscheinswaffe. Softairwaffen darf man laut Polizei besitzen, aber nicht in der Öffentlichkeit führen, weil sie echten Waffen täuschend ähnlich sind.