Polizei ermittelt: Leiche am Stadtrand von Filderstadt gefunden

Wer ist die Person, deren Leiche in Filderstadt gefunden wurde? Die Kriminalpolizei geht verschiedenen Spuren nach, Details bleiben vorerst unklar.
Von dpa
    Nach einem Leichenfund in Filderstadt ermittelt die Kriminalpolizei. (Symbolbild)
    Nach einem Leichenfund in Filderstadt ermittelt die Kriminalpolizei. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Am Ortsrand von Filderstadt (Landkreis Esslingen) ist am Donnerstagvormittag eine Leiche entdeckt worden. Ein Mitarbeiter des städtischen Bauhofs fand den Körper im Stadtteil Bonlanden und alarmierte die Polizei, wie ein Sprecher mitteilte.

    Zur Identität der Person und zu den Hintergründen machten die Ermittler zunächst keine Angaben. Die Kriminalpolizei war am Abend weiterhin vor Ort. Es werde in alle Richtungen ermittelt.

