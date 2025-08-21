Betrunkener schläft während Polizeikontrolle ein

Ein betrunkener Fahrradfahrer ist während einer Polizeikontrolle in Pforzheim eingeschlafen. Der 62-Jährige hatte bei einem Atemalkoholtest 2,6 Promille intus, wie die Polizei mitteilte. Dem Mann sei es schwergefallen, den Anweisungen der Beamten Folge zu leisten. Dann sei er plötzlich eingeschlafen - wohl wegen seiner Trunkenheit und der späten Uhrzeit. Wegen des Vorfalles in der Nacht erwartet den Mann nur eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.
