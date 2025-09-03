Klarer Sieg für Gostam auf Galopprennbahn in Iffezheim

Jockey Eduardo Pedroza hat auf Gostam einen imponierenden Sieg auf der Galopprennbahn in Iffezheim eingefahren. Der zweijährige Hengst gewann das mit 55.000 Euro dotierte Zukunftsrennen vor Adrie de Vries und Commander's Intent sowie Benjamin Marie auf Zuender.

Gostam wird von Andreas Wöhler in Spexard trainiert und steht im Besitz einer Gemeinschaft von Darius Racing und Michael Motschmann. Gostam, der bei zwei Starts nun zwei Rennen gewonnen hat, ist nach seinem Sieg nun klarer Favorit für das Deutsche Derby im kommenden Jahr. Das Zukunftsrennen ist eines der wichtigsten Rennen für Zweijährige im deutschen Turf.