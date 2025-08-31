Englischer Überraschungssieg bei der Goldenen Peitsche

Der englische Außenseiter The Strikin Viking hat vor mehr als 10.000 Zuschauern auf der Galopprennbahn in Iffezheim überraschend das Rennen um die berühmte Goldene Peitsche gewonnen. Sie gilt als der begehrteste Ehrenpreis des deutschen Pferderennsports.

Unter Jockey Faleh Bughenaim verhinderte The Striking Viking den Sieg von Derby-Siegreiterin Nina Baltromei, die die Stute War Bride als weitere Außenseiterin auf Rang zwei steuerte. Dritter wurde Zerostress (Michael Cadeddu), der das Rennen vor zwei Jahren gewonnen hatte.

Trainer spricht von «großem Gefühl»

Der Emir von Katar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, ist mit seinem Rennsportunternehmen Wathan Racing der Besitzer des neuen Siegers in der Goldenen Peitsche. Das 1.200-Meter-Rennen war mit 70.000 Euro dotiert.

Hamad A. Jehani, der Trainer des Siegers, sagte: «Das ist ein großes Gefühl, hier dieses Rennen in Baden-Baden gewonnen zu haben. Ich denke, wir kommen nächstes Jahr mit einigen Pferden mehr nach hier.»