Führerloser Traktor rollt über Bahngleise

Ein führerloser Traktor ist bei Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) über Bahngleise gerollt und hat dabei die Oberleitung beschädigt. Die Bahnstrecke zwischen Schwäbisch Gmünd und Böbingen ist derzeit wegen der Bergungs- und Reparaturarbeiten gesperrt.

An dem Traktor hatte sich die Handbremse gelöst, sodass er losrollte, wie die Polizei mitteilte. Der 65 Jahre alte Fahrer hatte ihn rund 300 Meter von den Gleisen entfernt abgestellt. Nach dem Kontakt mit der Oberleitung stürzte das Fahrzeug auf die Seite.