Nach Streit mit Ehefrau: Mann zündet Haus der Familie an

Nach einem Streit mit seiner getrenntlebenden Frau soll der Ehemann das Haus der Familie angezündet haben. Das Gebäude in Appenweier (Ortenaukreis) stand am Sonntag komplett in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Zu diesem Zeitpunkt seien die Frau und die Kinder nicht mehr in dem Haus gewesen. Sie hatten es den Angaben zufolge nach dem Streit verlassen.

Der 43-Jährige sitze inzwischen in Untersuchungshaft, teilte die Polizei mit. Ein Richter erließ am Dienstag einen entsprechenden Haftbefehl. Ihm werde schwere Brandstiftung vorgeworfen. Laut den Ermittlern betrage der Schaden mehrere Hunderttausend Euro. Das Haus sei nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.