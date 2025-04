Theater unter freiem Himmel: Die schönsten Freilichtbühnen in Baden-Württemberg

Nicht nur auf der Allgäuer Freilichtbühne in Altusried können Theaterfans große Spektakel erleben. Auch im Nachbarland kann man in der diesjährigen Open-Air-Saison aufwendige Bühnenproduktionen unter freiem Himmel erleben. Hier eine Auswahl der schönsten Freilichtbühnen in Baden-Württemberg.

Freilichtbühnen in Baden-Württemberg: Das Volksschauspiel Ötigheim

Mit knapp 4000 überdachten Plätzen ist das Volksschauspiel Ötigheim die größte Amateur-Freilichtbühne in Deutschland. Seit 1906 führen Bürgerinnen und Bürger aus Ötigheim auf der Naturbühne, die auch „Telldorf“ genannt wird, Theaterstücke, Opern und Operetten auf.

Die Volksschauspiele haben derzeit über 1500 Mitglieder. Nach eigenen Angaben strömen jährlich bis zu 100.000 Besucher zu den Aufführungen in einer umfunktionierten Sandgrube. Dieses Jahr stehen die Stücke „Don Camillo und Peppone“ (31. Mai bis 9. August), „Im weißen Rössl“ (21. Juni bis 31. August) und „Immer dieser Michel! Sommer in Lönneberga“ (12. Juli bis 20. Juli) auf dem Programm.

Das Volksschauspiel Ötigheim: Wichtige Infos auf einen Blick

Adresse: Volksschauspiele Ötigheim, Oberer Tellplatzweg 3, 76740 Ötigheim

Eröffnung: 1906

Sitzplätze: Ca. 4000

Tickets: Zwischen 11 und 19 Euro

Anfahrt mit dem Auto: Auf A7 und A8 starten, dann auf A5 Ausfahrt Richtung Rastatt Nord nehmen und der B462 bis Ötigheim fahren.

Anfahrt mit Bus und Bahn: Mit dem Zug bis Ulm Hauptbahnhof fahren, von dort geht es bis nach Karlsruhe Hauptbahnhof weiter. In Karlsruhe mit der S-Bahn in Richtung Freudenstadt bis Ötigheim fahren. Von dort ist man dann zu Fuß in knapp 17 Minuten bei der Freilichtbühne.

Freilichtbühnen in Baden-Württemberg: Naturtheater Heidenheim

Mit knapp 1100 überdachten Sitzplätzen ist das Naturtheater Heidenheim die zweitgrößte Freilichtbühne in Baden-Württemberg. Schon seit 100 Jahren werden auf der Bühne in der Nähe von Schloss Hellenstein Theaterstücke aufgeführt. Inszeniert werden die Stücke vom Verein „Naturtheater Heidenheim“, der fast 600 Mitglieder hat.

Die Rollen werden dabei allesamt von Laiendarstellern verkörpert. Aktuell wird auf der Bühne das Stück „Nichts - was im Leben wichtig ist“ aufgeführt, eine Adaption von Janne Tellers nihilistischem Jugendbuch. Das Stück wird noch bis zum 12. April auf der Bühne zu sehen sein. Auf dem Spielplan stehen in der Saison 2025 unter anderem noch „Alice im Wunderland“ (22. Juni bis 30. August) und „Die drei Musketiere“ (27. Juni bis 23. August).

Naturtheater Heidenheim: Wichtige Infos auf einen Blick

Adresse: Naturtheater Heidenheim, Hugo-Rupf-Platz 3, 89522 Heidenheim an der Brenz

Eröffnung: 1924

Sitzplätze: 1100

Tickets: Zwischen 15 und 31 Euro

Anfahrt mit dem Auto: Über die A7 in Richtung Giengen an der Brenz fahren, die Ausfahrt 117 Giengen-Herbrechtingen nehmen, von dort auf der B19 bis Heidenheim an der Brenz fahren. Parkmöglichkeiten gibt es am Schloss Hellenstein, am Krankenhaus und an der Voitharena.

Anfahrt mit Bus und Bahn: Vom Ulmer Hauptbahnhof in Richtung Aalen fahren, an der Haltestelle Heidenheim aussteigen. Von dort ist man in knapp 23 Minuten zu Fuß am Theater.

Freilichtbühnen in Baden-Württemberg: Naturtheater Reutlingen

Im Rahmen der jährlich stattfindenden „Wasenwald Festspiele“ werden auf der Freilichtbühne des Naturtheaters Reutlingen jeweils ein Stück für Kinder und eines für Erwachsene aufgeführt. Die Freilichtbühne wird seit 1928 bespielt und gilt mit rund 30.000 Besuchern als drittgrößte Freilichtbühne in Baden-Württemberg. Die Zuschauer sitzen in einer modernen Halle vor der Bühne und können so das Schauspiel vom Wetter geschützt genießen.

Bei den diesjährigen „Wasenwaldfestspielen“ stehen „Kohlhiesls Töchter“ (21. Juni bis 17. August) und „Die kleine Hexe“ (27. Juni bis 17. August) auf dem Spielplan. Dazu werden auf der Freilichtbühne in Reutlingen auch Konzerte und andere Gastauftritte veranstaltet. Jedes Jahr findet außerdem im Juni ein Tag der offenen Tür statt.

Naturtheater Reutlingen: Die wichtigsten Infos auf einen Blick

Adresse: Naturtheater Reutlingen, Carlo-Schmid-Straße 50, 72762 Reutlingen

Eröffnung: 1928

Sitzplätze: 1003

Tickets: Erwachsenen-Stück 17 bis 27 Euro, Kinderstück 10 bis 16 Euro

Anfahrt mit Auto: Auf der A7 bis Merklingen fahren, dann weiter bis Carlo-Schmid-Straße in Reutlingen. Vom Stadtzentrum Reutlingen dann in Richtung Gönningen/Stadion/Freibad, dann am Freibad vorbei zum Naturtheater. In der Nähe der Freilichtbühne gibt es gebührenfreie Parkplätze.

Anfahrt mit Bus und Bahn: Mit der Linie 6 des Stadtbusses in Richtung Markwasen bis zur Endhaltestelle fahren. Von dort ist es laut Angaben des Naturtheater Reutlingen nur ein kurzer Fußmarsch zum Theater.

Freilichtbühnen in Baden-Württemberg: Heidelberger Schlossfestspiele

Direkt vor der wohl berühmtesten Schlossruine Deutschlands finden jedes Jahr die Heidelberger Schlossfestspiele statt. Die Hauptbühne liegt dabei in einer Nische neben dem Bibliotheksbau mit seinem markanten Erker. Auf insgesamt drei Spielstätten wird Kulturfans von Konzerten bis Theater allerhand geboten.

Die Aufführungen finden im Schlosshof, im Dicken Turm und im Englischen Bau statt. Bei den diesjährigen Festspielen stehen unter anderem das Theaterstück „Der Graf von Monte Christo“ (13. Juni bis 1. Juli) und „Carmen“ (28. Juni bis 19. Juli), die weltberühmte Oper von George Bizet ist allerdings laut der Webseite des Theaters Heidelberg bereits ausverkauft.

Schloss Heidelberg ist nur eine von vielen malerischen Schlossruinen in Baden-Württemberg. Im Nachbarland gibt es zahlreiche Schlösser und Burgen, die ein Ausflug wert sind. In unserem Übersichtsartikel findet ihr eine Auswahl.

Heidelberger Schlossfestspiele: Die wichtigsten Infos im Überblick

Adresse: Schloss Heidelberg, Schlosshof 1, 69117 Heidelberg

Eröffnung: 1926

Tickets: Zwischen 16 und 164 Euro

Anfahrt mit dem Auto: Auf der A6 die Ausfahrt Richtung Sinsheim nehmen, danach auf der B45, L547 und Gaiberger Weg bis Neue Schlossstraße in der Heidelberger Altstadt fahren.

Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Mit dem Zug über Ulm und Stuttgart bis zum Heidelberger Hauptbahnhof fahren. Vom Hauptbahnhof geht es mit der Buslinie 754 (Lobenfeld/Neurott) bis zur Haltestelle Alte Brücke. Zum Schloss kommt man dann entweder in 22 Minuten zu Fuß, oder man nimmt die Bergbahn. Die Veranstalter der Schlossfestspiele weisen allerdings auf der Festspiel-Webseite darauf hin, die Bergbahn am besten zwischen 18.45 Uhr oder 20.15 Uhr zu nehmen. So sollen Warteschlangen und lange Wartezeiten vermieden werden.

Die Freilichtbühne Hornberg

1955 wurde in Hornberg im Schwarzwald erstmals das Volksschauspiel „Hornberger Schießen“ aufgeführt. Diese Uraufführung war gleichzeitig die Geburtsstunde der Freilichtbühne Hornberg. Das über zwei Stunden lange Theaterstück erzählt von dem missglückten Empfang des Herzogs.

Die Bürgerinnen und Bürger wollten ihren Herzog mit Salutschüssen begrüßen, doch als der Herzog ankam, war das Pulver bereits verschossen. Auf diesen amüsanten Vorfall soll das deutsche Sprichwort „Es geht aus, wie das Hornberger Schießen“ zurückgehen. Das Volksschauspiel ist ein Dauerbrenner und wird seit 60 Jahren jeden Sommer aufgeführt. Dieses Jahr steht der Klassiker vom 27. Juli bis 30. August auf dem Spielplan.

Theater mitten in der Natur: Die Freilichtbühne Hornberg im Schwarzwald Foto: IMAGO / Zoonar (Archiv)

Neben dem Klassiker werden auf der Hornberger Freilichtbühne noch weitere Stücke aufgeführt. Ein Familienstück, ein Abendstück und ein Herbststück. Das diesjährige Familienstück ist das Abenteuermusical „Die Schatzinsel“ nach dem bekannten Roman von Rober Louis Stevenson.

Als Abendstück wird „Sherlock Holmes“ aufgeführt. Das Herbststück ist dieses Jahr „Natürlich Blond - Das Musical“. Alles zu den Spielzeiten der einzelnen Stücke findet ihr auf der offiziellen Webseite der Freilichtbühne Hornberg. Die Tickets kosten zwischen 10 und 19 Euro.

Die Freilichtbühne Hornberg: Infos zur Anfahrt

Adresse: Freilichtbühne Hornberg, Am Storenwald 24, 78132 Hornberg

Eröffnung: 1955

Tickets: Zwischen 10 und 19 Euro

Mit dem Auto (von Kempten aus): Über A7 und A96 bis B31 in Friedrichshafen fahren, dann der B33 folgen. Dann die Ausfahrt Richtung Hornberger Straße, Talstraße bis zu Am Storenwald nehmen. Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Firmengelände der Duravit.

Mit Bus und Bahn: Mit der Regionalbahn bis zum Hauptbahnhof Ulm fahren, von dort in den Zug Richtung Donauschingen umsteigen. In Immendingen erneut umsteigen in den Zug Richtung Karlsruhe Hauptbahnhof. An der Haltestelle Hornberg aussteigen. Zu Fuß sind es von dort auch noch 10 Minuten bis zur Freilichtbühne Hornberg.

Keine Lust auf Theater? Dann sind vielleicht diese Festivals in Baden-Württemberg das perfekte Alternativ-Programm für die diesjährige Open-Air-Saison.