Betrunkener Jugendlicher fährt mit Auto in Hauswand

Ein betrunkener Jugendlicher ist mit einem Auto in eine Hauswand in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) gefahren. Bei dem 16-Jährigen wurde ein Atemalkoholwert von rund 2,2 Promille gemessen, wie die Polizei mitteilte. Eine Fahrerlaubnis hatte er demnach nicht. Er kam nachts mit dem Wagen von der Straße ab, durchquerte einen Vorgarten und prallte gegen die Hauswand. Der Jugendliche erhielt deshalb mehrere Anzeigen, wie es hieß.

