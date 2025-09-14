Logo all-in.de
Ohne Fahrerlaubnis: Betrunkener Jugendlicher fährt mit Auto in Hauswand

Ohne Fahrerlaubnis

Betrunkener Jugendlicher fährt mit Auto in Hauswand

Ohne Führerschein und mit 2,2 Promille: Ein 16-Jähriger setzt sich nachts ans Steuer – und landet in einer Hauswand.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Beamten nahmen den Jugendlichen mit auf das Revier. (Symbolbild)
    Die Beamten nahmen den Jugendlichen mit auf das Revier. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Ein betrunkener Jugendlicher ist mit einem Auto in eine Hauswand in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) gefahren. Bei dem 16-Jährigen wurde ein Atemalkoholwert von rund 2,2 Promille gemessen, wie die Polizei mitteilte. Eine Fahrerlaubnis hatte er demnach nicht. Er kam nachts mit dem Wagen von der Straße ab, durchquerte einen Vorgarten und prallte gegen die Hauswand. Der Jugendliche erhielt deshalb mehrere Anzeigen, wie es hieß.

