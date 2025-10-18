Auto prallt gegen Straßenbahn - Fahrerin verletzt

Mit ihrem Auto ist eine Frau gegen eine Mannheimer Straßenbahn gefahren und dabei verletzt worden. Die 26-Jährige habe über die Straße fahren wollen und dabei der Straßenbahn die Vorfahrt genommen, sagte ein Polizeisprecher. Deren 27-jährige Fahrer habe eine Notbremsung durchgeführt und so einen Zusammenstoß zunächst verhindert. Die Frau sei dabei zunächst auf die Gegenspur gekommen und anschließend gegen die Bahn geprallt. Sie erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Fahrer der Bahn sowie die Fahrgäste blieben unverletzt. Es wird ermittelt.

