Notfälle: Motorradfahrer stirbt nach Unfall bei Freudenstadt

Notfälle

Motorradfahrer stirbt nach Unfall bei Freudenstadt

Ein 24-Jähriger fährt mit seiner Maschine auf einer Landesstraße, dann verliert er die Kontrolle über das Fahrzeug. Die Polizei hat eine Vermutung, was zu dem Unfall geführt hat.
Von dpa
    Mehrere Einsatzkräfte waren am Unfallort. (Symbolbild)
    Mehrere Einsatzkräfte waren am Unfallort. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

    Ein junger Mann ist im Krankenhaus gestorben, nachdem er zuvor mit seinem Motorrad von einer Straße bei Freudenstadt abgekommen ist. Der 24-Jährige sei in einer langgezogenen Kurve vermutlich zu schnell gefahren, teilte die Polizei mit. Er sei dadurch in die Böschung neben der Straße gefahren. Durch den Aufprall erlitt er so schwere Verletzungen, dass er ums Leben kam. Die Landesstraße 404 war während der Maßnahmen gesperrt.

