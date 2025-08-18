Motorradfahrer stirbt nach Unfall bei Freudenstadt

Ein junger Mann ist im Krankenhaus gestorben, nachdem er zuvor mit seinem Motorrad von einer Straße bei Freudenstadt abgekommen ist. Der 24-Jährige sei in einer langgezogenen Kurve vermutlich zu schnell gefahren, teilte die Polizei mit. Er sei dadurch in die Böschung neben der Straße gefahren. Durch den Aufprall erlitt er so schwere Verletzungen, dass er ums Leben kam. Die Landesstraße 404 war während der Maßnahmen gesperrt.

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Freudenstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis