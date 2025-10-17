Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Notfälle: Feuer in Flüchtlingswohnheim in Lindau

Notfälle

Feuer in Flüchtlingswohnheim in Lindau

Rettungskräfte evakuieren das Gebäude. Ob Menschen verletzt wurden, ist noch unklar.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    In Lindau brennt es in einem Flüchtlingswohnheim. (Symbolbild)
    In Lindau brennt es in einem Flüchtlingswohnheim. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

    In einem als Flüchtlingswohnheim genutzten Mehrfamilienhaus in Lindau ist ein Feuer ausgebrochen. Ob durch den Zimmerbrand im ersten Stock Menschen verletzt wurden, war zunächst unklar, wie es von der Polizei hieß. Nachdem das Feuer gelöscht und das Haus im Stadtteil Heimesreutin von der Feuerwehr abgesucht wurde, konnten aber zumindest Todesfälle oder Schwerverletzte ausgeschlossen werden.

    Das Feuer war in den Morgenstunden ausgebrochen, die Feuerwehr holte im Laufe des Einsatzes auch Bewohner aus dem Haus. Zur Ursache des Brandes gab es zunächst noch keine Erkenntnisse.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden